特斯拉本周面臨新訴訟 黑人員工爭取更高額懲罰性罰金

舊金山聯邦法院周一 (27 日) 開庭，將確定特斯拉公司 (TSLA-US) 必須向一名黑人電梯操作員支付多少錢，陪審團裁定這名黑人電梯操作員在這家電動車製造商的旗艦裝配廠工作時受到嚴重的種族騷擾。

審判將持續 5 天。去年，一名法官削減了陪審團在 2021 年判給原告迪亞茲 (Owen Diaz) 的 1.37 億美元判決，這是美國史上最大一宗職場歧視案之一。迪亞茲的律師拒絕接受較低的賠付，並選擇對損害賠償進行新的審判。

2021 年審判結束時，美國地區法官奧里克 (William Orrick) 同意陪審團的觀點，認為特斯拉應對種族歧視負責，但將判決削減至 1500 萬美元。奧里克將繼續主持本周的審判，並禁止雙方提出新的證據或傳喚新的證人。

與上次審判一樣，迪亞茲和加州 Fremont 廠的幾名員工和經理預計將出庭作證。

在他 2017 年的訴訟中，迪亞茲指責特斯拉沒有採取行動，他向經理們抱怨工廠的員工經常在牆壁和工作站上使用種族主義誹謗和潦草的萬字符、種族主義漫畫和綽號。

迪亞茲以惡性工作環境給他帶來情緒困擾控告特斯拉。加州法律法令對雇主未能防止基於種族和其他受保護特徵有嚴格的禁令。

陪審團在 2021 年判給迪亞茲近 700 萬美元的精神損害賠償金和 1.3 億美元的懲罰性賠償金，以懲罰非法行為並阻止其在未來發生。

奧里克去年將補償性賠償金減少到 150 萬美元，將懲罰性賠償金減少到 1350 萬美元。他說，這筆款項承認迪亞茲面臨的普遍騷擾，同時反映出他只在工廠工作 9 個月，並且並未聲稱有任何身體傷害或疾病。

就業歧視案件的判決金額很少超過 100 萬美元，更不用說 9 位數的金額了。美國最高法院表示，懲罰性賠償通常不應超過補償性賠償的 10 倍。

迪亞茲的律師奧根 (Lawrence Organ) 表示，他希望新陪審團能做出比奧里克建議的 1500 萬美元賠償金更高的裁決，並說服法官支付更高的賠償金。

奧根說：「特斯拉一直想將這個數字降為零，但讓一名黑人受到種族騷擾並暗示這不值很多錢，這是一種非常欺世盜俗的觀點。」

特斯拉曾表示不容忍歧視，其律師也未回應置評請求。該公司曾敦促奧里克將最初的陪審團裁決減少至低於 60 萬美元。

在加州法院的集體訴訟中，特斯拉還面臨著容忍 Fremont 廠普遍存在的種族偏見的指控，以及該州民權監管機構提出類似指控的另一起訴訟。這兩個案件仍處於初期階段。

迪亞茲的審判結果不會直接影響這些訴訟或其他法庭案件，但可能會鼓勵員工對該公司提起新的訴訟。