FOMC會議今晚登場、穆迪調升特斯拉信評！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 38 分)：

■ 道瓊指數：上漲 82 點，漲幅 0.25% 至 32538。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 28，漲幅 0.22% 至 12716.50。

■ 標普 500 指數：上漲 12.00，漲幅 0.30% 至 3995.00。

【今日總經數據】美國 2 月存屋銷售、3/21-3/22 FOMC 會議。(延伸閱讀：掌握升息循環、一文讀懂美國公債＆短、中、長期美債比較！)

二、美股盤前關注重點

1. 穆迪調升特斯拉信評：繼先前標普調高特斯拉 (TSLA.US) 的信用評等後，昨日穆迪也調高至投資等級，成為賦予特斯拉藍籌股地位的第二家信評機構。

去年 10 月，標普以產量改善與前景展望穩定為由，將特斯拉的評等自 BB + 調升至 BBB；標普分析師表示，看好特斯拉穩定的生產效率。昨穆迪也將特斯拉的信用評等調高至 Baa3，即投資等級的最低級別。穆迪表示，看好特斯拉的信用狀況，因其一直在電動車領域展現領導地位，再加上其穩健的製造效率支撐其 EBITDA 利潤率和持續的正自由現金流。

2. 美國 FOMC 會議將於今明兩日召開：昨日高盛預期本次的 FOMC 會議將暫停升息，主因是縱使各大央行聯手救市，美國政府也積極財取行動支撐金融體系，但高盛認為市場並不完全相信這些措施對美國中小銀行市足夠的，因而預期本次將暫停升息。

然從 FedWatch 來看，目前市場對於本次升息一碼的機率為 83.4%，由此可見市場仍偏向於此次 FOMC 會議將維持升息 1 碼。

3. 埃森哲同意收購工業人工智能公司 Flutura：埃森哲 (Accenture, TCN.US) 今表示同意收購總部位於印度班加羅爾的工業人工智能公司 Flutura，目前收購金額尚未公開，此次收購將有助於加強埃森哲的人工智能服務，以及提高工廠、煉油廠和供應鏈的績效，讓客戶更快的實現淨零的排放目標。

4. 歐洲央行總裁拉加德重申抗通膨決心：昨歐洲央行總裁拉加德表示，縱使瑞士信貸問題造成近期金融情勢緊張，但拉加德仍表示對歐元區銀行流動性情況表示滿意，資本適足率及流動性覆蓋率亦遠超要求。

因而拉加德表示，金融穩定與對抗通膨兩者不衝突，重申抗通膨的決心，ECB 將透過不同的工具來解決上述兩者的問題，必要時會釋出流動性已穩定金融，維護歐元區通膨。

另外，上調 2023 年經濟成長預估至 1%，通膨預估為 5.3%；2024 年經濟成長率將達 1.6%，通膨將降為 2.9% (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀：

1. 股東會紀念品怎麼領？零股也能領、最晚何時買進？

2. 2023 年金融股配息、殖利率、EPS 一次看

3. 如何達到財富自由、要準備多少錢？財富自由之路 6 階段

4. ETF 是什麼？ETF 折溢價與套利機制介紹！