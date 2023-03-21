鉅亨美股雷達：特斯拉計畫擴建柏林廠 亞馬遜將進行第二輪裁員

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 3.537%。美股期貨週二 (21 日) 上升，道瓊期貨漲 0.90%，標普 500 期貨漲 0.77%，那斯達克 100 期貨漲 0.43%。

隨著市場消化瑞士信貸被瑞銀收購的影響，對銀行業的信心略有改善。過去一周以來，投資人見證美國銀行數起紓困事件和金融市場動盪，也看到瑞士信貸 (Credit Suisse) 殞落。下一個關鍵事件是聯準會 (Fed) 決策，將需在銀行危機和高通膨之間仔細權衡。

觀察家和交易員認為，聯準會 (Fed) 本周暫停升息機率升高，包括 Fed 前官員杜雷 (William Dudley) 和避險基金大亨艾克曼 (Bill Ackman) 等人都呼籲停止提高利率，全球首富馬斯克甚至希望能降息。

杜雷認為，當前問題不是全球金融危機重演，也不是經濟崩潰，而是對銀行業未受保存款以及按市值計算的證券損失的「信心問題」。關鍵在於，這場壓力會讓信用情勢收緊多少，以及其對經濟成長軌跡的影響。

艾克曼說：「這不是 Fed 應該繼續升息的環境，金融穩定是 Fed 第一要務，不該讓體系承受額外壓力。」

馬斯克則是在艾克曼推文下方回應，建議 Fed 應該至少降息 2 碼 (50 個基點)。他之前就曾呼籲 Fed 降息。

摩根大通全球市場首席策略師 Marko Kolanovic 說，Fed 將面臨艱難的決定，而且可能已經走上不歸路，經濟軟著陸看起來已經不太可能發生，「飛機陷入混亂 (因市場缺乏信心)，引擎即將熄火 (指銀行信貸將枯竭)。」

Kolanovi 表示，在央行對抗通膨之際，銀行倒閉、市場動盪和經濟不確定性持續，都讓金融市場進入「明斯基時刻」(Minsky Moment) 的機率升高。在此情況下，任何事件都可能迫使投資人變賣資產，以換取現金償付貸款，導致崩盤。

摩根大通預測 Fed 本周將升息 1 碼，並警告投資人對風險資產保持謹慎，重申今年第 1 季將是美股全年高點，但是投資人還是可以趁市場動盪把握潛在的反彈並賣出。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 417，前值 400

美國 2 月衝銷售年化月增率 (%)，預估 3.8，前值 - 0.7

重要個股動態：

華爾街日報周一 (20 日) 援引知情人士消息報導，以摩根大通執行長戴蒙為首的一些華爾街大行執行長在討論如何安排一項投資，增加第一共和銀行的資本，從而提振人們對金融系統的信心。在他們的初步討論中，這些大銀行自己投資第一共和銀行是一種選擇。

據悉，上述大行的計畫可能涉及將部分或全部大行提供的 300 億美元存款轉化為資本注入，此外，外部注資和出售第一共和銀行也是一些正在考慮的選擇。

FRC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在最近達到創紀錄的每周 4000 輛汽車的生產率後，特斯拉提交了一份環境申請，以擴建其柏林工廠，並計畫將產量提高到年產 100 萬輛汽車。

另外，信評機構穆迪 (Moody’s) 周一 (20 日) 將特斯拉 (TSLA-US) 信用評等調升至投資級，是繼標普之後，第二家賦予特斯拉投資級地位的信評機構。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜周一（20 日）表示，近幾個月將再裁員 9,000 人，共計裁員 2.7 萬人，主要影響範圍包括亞馬遜網路服務（AWS）、廣告和 Twitch 串流媒體部門，使該公司成為最新一家在美國可能的經濟衰退前宣布第二輪裁員的科技公司。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周一在給員工的備忘錄公布此裁員消息。他表示：「考慮到我們所處的不確定經濟環境，以及在不久的將來存在的不確定性，我們選擇更加精簡成本和員工人數。」