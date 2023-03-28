馬斯克：商業地產貸款危機迫在眉睫

美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 週一 (27 日) 發表聲明表示，美國第一公民銀行 (First Citizens BancShares) 將正式接手矽谷銀行的所有存款與貸款，不過特斯拉執行長馬斯克週一 (27 日) 警告，一場新的銀行危機即將來臨。

矽谷銀行倒閉風波暫時落幕，馬斯克週一轉發外媒 Kobeissi Letter 推文警告：「金融體系和整體經濟中還存在其他問題，即商業房地產債務和房屋抵押貸款。」

外媒 Kobeissi Letter 週一推文指出，未來五年美國將有超過 2.5 兆美元的商業房地產債務到期，規模之大遠超以往，與此同時，全美平均房價翻漲一倍多，而商業地產入住率卻只有 60-70%

Kobeissi Letter 警告，為這些貸款進行再融資將變得非常昂貴，並導致下一次重大金融危機，而此類房地產貸款中的 70% 屬於小型銀行。

馬斯克也認同這個觀點，他認為，這是美國迄今為止最嚴重的、迫在眉睫的問題，而房貸也是。

(圖片：翻攝 Kobeissi Letter 和馬斯克推特)

Kobeissi Letter 將這個問題歸咎於聯準會激進升息，聯邦資金利率已升至 4.75-5.00% 區間，這讓依賴於貸款的商業地產市場十分痛苦。新冠疫情來極高的空置率也在削弱貸款人償款的能力，進一步擴大商業房地產違約風險。

Trepp 數據顯示，美國大多數商業房地產貸款是由資產不足 2500 億美元的小銀行發放的，而許多專家擔心許多借款人會違約，這對小型銀行來說將是一個大問題，一旦小型銀行減記這些貸款的價值，將對其資產負債表造成極大的壓力。