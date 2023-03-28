美股重點新聞摘要2023年03月28日

今日操盤前瞻
美國 1 月 FHFA 房價指數、標普 Case–Shiller 房價指數
美國 3 月經濟評議會消費者信心指數
「新債王」：美國經濟將在幾個月內衰退 Fed 今年被迫降息
被譽為「新債券天王」的雙線資本 (DoubleLine Capital) 創辦人岡拉克 (Geffrey Gundlach) 預測，美國經濟將在幾個月內衰退，聯準會 (Fed) 將須為此做出「非常劇烈」的回應，今年降息數次。閱讀全文...
Fed 巴爾：SVB 倒閉是管理不善的教科書案例
美國參議院金融委員會週二 (28 日) 將針對銀行倒閉問題舉行聽證會，聯準會金融監管副主席巴爾將出席作證，他在週一 (27 日) 釋出的新證詞透露，矽谷銀行 (SVB) 倒閉是銀行管理不善的教科書案例。閱讀全文...
SEMI：南韓明年半導體設備支出估超車中國 緊追台灣
國際半導體產業協會 (SEMI) 指出，南韓明年在先進晶片設備方面的投資支出，預料將超越中國，成為全球第二大半導體設備支出國，緊追台灣。閱讀全文...
幣安及其 CEO 趙長鵬違反監管規定 遭 CFTC 提告
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其執行長趙長鵬因涉嫌違反衍生品規則，周一（27 日）遭商品期貨交易委員會（CFTC）提告。CFTC 表示，幣安沒有向其註冊進而逃避義務。對此，幣安發言人與趙長鵬並未立即回應置評請求。閱讀全文...