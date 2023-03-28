美國銀行業風波 從立即危機變成對經濟成長的中期疑慮

美國矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 接連倒閉，並引爆區域銀行存款外流潮，兩個禮拜多過去，情況似乎有所緩解，而銀行業的擔憂也從立即爆發的危機，轉為對經濟成長的中長期疑慮。

根據聯準會 (Fed) 上周五 (24 日) 公布的資料，SVB 在 3 月 10 日倒閉後，全美小型銀行存款流出金額達 1190 億美元歷史紀錄，存款總額降至 5.46 兆美元。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 的團隊說：「銀行體系壓力將打壓信貸成長，進而削弱實質國內生產毛額 (GDP) 成長。」因為政府沒有明說是否願意為所有銀行存款擔保，投資人也擔心存戶信心動搖和其他小型銀行還有未爆彈。

阿波羅全球管理首席經濟學家 Torsten Slok 也說，當人們把錢從支票帳戶轉移到貨幣市場基金帳戶，消費者支出可能會下滑。

巴克萊的分析師則認為，信貸緊縮將明顯抑制經濟活動，但除非演變成「全面的信心危機」，否則不至於帶來災難性後果。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周日表示，銀行業壓力和潛藏的信貸危機，已讓美國更接近經濟衰退。

高盛的分析師則說，政府擔保矽谷銀行和標誌銀行的存款，並為銀行挹注更多流動性，這些舉措都限縮了金融體系的壓力，但是並未完全消除。

美國主管機關周一 (27 日) 宣布，將支持第一公民銀行 (First Citizens BancShares)(FCNCA-US) 收購遭接管的矽谷銀行 (SVB)，預估將讓美國政府的存款保險基金損失 200 億美元。

美國銀行分析師說：「銀行體系壓力仍大，但出現一些趨於穩定的跡象。銀行緊急融資增加的情況，似乎正在減緩。」

瑞銀分析師表示，Fed 應該提供某種保證，讓融資壓力比大家擔憂的更快消失。