尼古拉高層再更替 繼執行長後 財務長也換人 未能激勵股價

電動車和燃料電池卡車製造商尼古拉 (Nikola) 周一 (27 日) 宣布，財務長 Kim Brady 即將退休，由 2019 年加入公司、現任副總裁兼財務總監的 Anastasiya “Stasy” Pasterick 接任財務長。

尼古拉 (NKLA-US) 股票並未對此消息做出反應，周一收高 0.67%，盤後下跌 1.32%，報每股 1.49 美元。

這並非該公司近期首樁高層換血，今年 1 月 1 日前執行長 Mark Russell 退休，由 Michael Lohscheller 接替。該人事變更於去年 8 月已宣布。

在此回財務長人事變動之前，尼古拉甫公布第四季銷售遜於預期，投資者熱情也隨著銷量下降而消退。截至周一收盤，尼古拉今年迄今股價下跌約 30%，過去 12 個月跌幅更約達 85%，因為升息和經濟放緩削弱投資人對高成長但不產生自由現金流的公司的熱情。

尼古拉 2022 年約花費 7.4 美元來發展業務，華爾街預估該公司今年現金使用量約 4.3 億美元。尼古拉於 2022 年結束時，帳面價值約有 2.33 億美元。

華爾街預測尼古拉今年銷售額約為 1.56 億美元，明 (2024) 年將增長到 5.7 億美元，到 2025 年將增長到約 10 億美元。擬古拉目標在 2024 年讓毛利率實現正值，接著 2025 年實現 Ebitda(息、稅、折舊和攤銷前的利潤) 損益平衡。