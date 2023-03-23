鮑爾關注的經濟指標顯示 美國經濟肯定會衰退並且降息即將到來

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 一年前曾提到一個債市指標，說那個是揭露美國經濟問題的最佳指引。如今根據該指標顯示，美國經濟在今年陷入衰退是肯定的，並且今年也肯定會降息。

鮑爾所關注的債券市場指標，是 3 個月和 18 個月遠期合約之間的利差，而目前該指標已經跌至 2001 年 1 月的歷史低點。鮑爾去年曾表示，Fed 系統同仁有很好的研究，關注殖利率曲線的短端—也就是前 18 個月。如果這個數字也倒掛，代表 Fed 將降息，代表美國經濟疲軟。

Fed 經濟學家 Eric Engstrom 和 Steven Sharpe 曾表示，所謂的「近期遠期殖利率利差」(near-tem forward spread)，是比 2 年和 10 年期殖利率曲線更準確的衰退指標：若近期遠期殖利率利差轉負，通常代表市場預料 18 個月內會降息。

以 Jan Groen 為首的道明證券策略師週三 (22 日) 指出，有鑑於目前為止的政策緊縮政策以及銀行信貸緊縮，Fed 的降息時間很可能得較市場目前預期的更快。「我們仍預期美國經濟將在第四季陷入衰退，並維持 Fed 將在 12 月會議上開始降息的看法。」

摩根大通 (JPMorgan) 固定收益部門投資長 Bob Michele 曾說，Fed 的量化緊縮的效力將從現在開始發揮作用，並補充說他更加確信美國經濟正在走向衰退。「這只是個開始。可以確定的是，經濟成長將會放緩，肯定會降低通膨壓力。」Michele 說。