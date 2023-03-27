IMF總裁：銀行業危機衝擊 全球面臨金融穩定風險

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告表示，由於銀行業的動盪，全球經濟正面臨金融穩定的風險。

喬治艾娃表示，利率上升給貸款造成壓力，主要經濟體成長將因此受到衝擊，IMF 預測，今年全球經濟將僅增長 3%，低於 2022 年的 3.2%，因為借貸成本上升，再加上俄烏戰爭和新冠肺炎疫情造成的創傷，將抑制經濟成長。

IMF 對 2023 年的展望描述為「不太壞，也不好」，因為 IMF 預測今年經濟成長放緩，通膨仍然令人擔憂。IMF 預計今年將收緊貨幣政策，但並不認為它會「一直持續到」2024 年。

喬治艾娃也表示，很明顯，在最近矽谷銀行倒閉，以及瑞士政府斡旋下，瑞銀收購瑞士信貸等事件後，全球金融穩定面臨的風險已經增加。

富國銀行宏觀戰略主管 Michael Schumacher 也曾表示，「金融不穩定」被富國列為未來三個月最大的經濟風險。Schumacher 也研判，只要金融業能夠避免再次倒閉潮，聯準會將在更長時間內將利率維持高位，因為如同鮑爾所說，通膨仍然過高。

澳盛銀行 (ANZ) 執行長 Shayne Elliott 在近日表示，近期的銀行業危機有可能引發金融危機。不過，Elliott 也表示，現在就要預測當前狀況會演變另一場像是 2008 年的全球金融危機可能還為時過早。

諾貝爾經濟學獎得主 Paul Krugman 則是認為，矽谷銀行倒閉沒有想像中可怕，他強調，矽谷銀行不是雷曼兄弟，2023 年也和 2008 年不同，系統性的金融危機不太可能發生。而在政府介入穩定局面之後，可能也不需要花上大筆納稅人的錢。