末日博士：經濟走向危險的百慕達三角 明年會嚴重衰退

有「末日博士」稱號的著名經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 周四 (23 日) 表示，經濟正走向危險的「百慕達三角」，明年可能出現「嚴重衰退」，市場應該為一場堪比 2008 年的危機做好準備。

他在近期受訪時警告，隨着各國央行繼續收緊貨幣政策，經濟正面臨另一場金融危機。

在去年急速升息 475 個基點後，美國聯準會本周再次宣布升息 25 個基點，以控制通貨膨脹。魯比尼認為，這代表著美國歷史上最激進的緊縮周期之一，並可能使經濟面臨三種不同的壓力。

首先，高利率很容易使經濟過度緊縮，陷入衰退，從而減少家庭和企業的收入。

其次，高利率意味着企業正在與更高的借貸成本和流動性減弱對抗，這對資產價格構成壓力。去年，受激進升息影響，美國股市暴跌 20%，一些市場評論員警告稱，今年股市的跌幅會更大。

魯比尼指出，最後，高利率正在對低利率時期積累起來的巨額私人和公共債務施加壓力，包括家庭、公司和政府。

魯比尼形容，「它就像一個百慕達三角。你的收入，你的資產價值，還有你負債的融資負擔都會受到衝擊。如果你是一個高槓桿的家庭或企業，你最終會陷入困境」。

他警告，當許多家庭出現這些問題時，就會出現 2008 年那樣的系統性家庭債務危機。

魯比尼先前成功預測了 2007-2008 年的全球金融危機，而贏得「末日博士」稱號。

他將當前危機的來源，歸因於毫無節制的全面性救助。在全球金融危機期間，官方選擇大幅救助，許多即使是實際上資不抵債和破產的機構也能生存下來。到了疫情，美國再次大幅救助，每種類型的機構都獲得大規模的支持。

現在，隨著聯準會與其他央行被迫透過升息來對抗高通膨，他認為明年可能會出現「嚴重衰退」。

壓力的跡象愈來愈多，最近的一次是矽谷銀行的倒閉。 但魯比尼此前曾表示，暫停利率可能會使投資者恐慌，並導致通膨捲土重來，這意味著央行無論對利率做什麼，對這一危機都無能為力。