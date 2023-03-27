〈美股早盤〉SVB收購消息緩解銀行業危機擔憂 主要指數開高

破產的矽谷銀行（SVB）達成收購存款與貸款業務的協議，緩解投資人對銀行業危機的緊張情緒，美股主要指數周一（27 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 260 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股開盤前，主要指數期貨走高，因美國當局將進一步提供支持的前景，緩解人們對於陷入困境的地區性銀行擔憂。截至台灣時間周一晚間 9 時許，道瓊指數期貨漲近 0.7%、標普 500 指數期貨漲 0.6%、那斯達克 100 指數期貨漲 0.3%。美國 10 年期公債殖利率上升約 9 個基點，美元指數走穩。

第一公民銀行盤前股價漲逾 50%，此前該行同意收購矽谷銀行（SVB），並接手後者所有存款和貸款業務。另外，美國當局正考擴大緊急貸款安排，這將給第一共和銀行 (FRC-US) 有更多時間來改善其資產負債表，消息傳出後該股盤前漲 27%。

交易員將銀行又一坎坷的一周：銀行業的動態將受到密切關注，同時多位美國聯準會（Fed）官員的談話以及重磅通膨報告個人支出（PCE）物價指數即將出爐。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里上周末表示，銀行業動盪增加美國經濟衰退的風險，但現在判斷這對經濟與貨幣政策的影響還為時過早。他認為，銀行業動盪在一定程度讓美國經濟離衰退更進一步，但還不清楚這些銀行業帶來的影響程度會有多廣泛，央行非常密切關注這件事。

債券市場投資人上周仍大舉押注經濟衰退即將到來，減少對 Fed 進一步收緊貨幣政策的押注，並加大降息的押注。

其他消息方面，歐洲天然氣期貨價格在連續兩周下跌後反彈走揚，因該地區預估迎來又一輪寒冷天氣。截稿前，荷蘭近月天然氣期貨價格上漲 3.5%。該基準期貨價格周一一度上漲 4.1%。本周整個歐洲大陸氣溫預估將再次下降，再加上挪威未來幾天的一些設施維護工作，短期天然氣價格可能會上漲。

截至台北時間周一（27 日）21 時許：

焦點個股：

第一公民銀行 (FCNCA-US) 早盤上漲 44.79%，至每股 843.47 美元

美國聯邦存款保險公司（FDIC）網站周日（26 日）發布聲明，宣布第一公民銀行（First Citizens）達成收購矽谷銀行（SVB）的協議。根據聲明，第一公民銀行將接手 SVB 所有存款和貸款，後者 17 家分行將從周一（27 日）開始作為第一公民銀行的分行營業。FDIC 預估，SVB 倒閉將給其存款人保險基金（DIF）帶來的支出約 200 億美元，確切數據將在 FDIC 中止接管時確定。第一公民銀行盤前股價漲逾 57%。

Pinterest(PINS-US) 早盤股價上漲 5.31%，至每股 28.98 美元

社群媒體公司 Pinterest 盤前股價漲逾 4%，此前瑞銀將該該股評等上調至「買入」（Buy），並表示隨著公司廣告策略改善，股價還有 25% 的上漲空間。

開拓重工 (CAT-US) 早盤下跌 0.82%，至每股 215.20 美元

開拓重工 / 卡特彼勒（Caterpillar）盤前股價小跌 1.2%，此前 Baird 將該機械公司股票評等下調至「低於大盤」（underperform），原因是地區性銀行貸款機構的持續動盪，2024 年新的中小型非住宅建案將出現「明顯放緩」，這可能會給該公司帶來不利因素。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Credit Agricole CIB 資深策略師 Eddie Cheung 表示，隨著市場評估 Fed 官員如何在持續的銀行業壓力與仍處在高位的通膨之間取得平衡，Fed 的談話會再次引起關注。上周一些初步跡象顯示，鷹派言論有所軟化，利率預期有所下降，與此同時，銀行情緒可能仍然脆弱。

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，股市面臨的下一個風險可能來自企業盈利。該分析師是美股著名的看空人士之一。Wilson 在周一的報告中寫道：「有鑑於過去幾周發生的事件，財測指引看起來越來越不切實際，在數據發生變化之前，市場定價大幅下調預估。