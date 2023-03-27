第一公民銀行併購矽谷銀行、微軟併購動視爆雪露曙光！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 18 分)

■ 道瓊指數：上漲 69 點，漲幅 0.21% 至 32503。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 4，漲幅 0.03% 至 12894.25。

■ 標普 500 指數：上漲 8.75，漲幅 0.22% 至 4010.00。

【今日總經數據】美國聯準會官員 Jefferson 演說、英國央行行長演說。(2023 股東會紀念品 - 3/28(二) 為最後買進日的個股)

二、美股盤前關注重點

1. 第一公民銀行同意收購矽谷銀行：美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 今日表示，美國第一公民銀行 (First Citizens Bank & Trust Co, ) 將以 165 億美元的折扣價格收購 720 億美元的 SVB 資產，但另外還有 900 億美元的證券和其他資產將由 FDIC 處置。此筆交易，FDIC 也將獲得第一公民銀行價值 5 億美元的普通股的股權增值權。目前每股盤前大漲 12% (台灣時間 3/27 4：26 p.m.)。

2. 微軟併購動視爆雪露曙光：近期英國競爭與市場管理局 (CMA) 對微軟 (MSFT.US) 以 690 億美元價格併購動視爆雪 (ATVI.US) 表示，此交易不會減少遊戲主機的市場競爭，但對於雲端遊戲的影響仍存疑慮。

市場如今認為此筆交易成功機率大幅增加，先前美國、歐洲、英國對於微軟併購動視爆雪案表示，此併購案可能存在影響遊戲市場的競爭，因而遭反對。在微軟不斷與遊戲商簽訂許可協議後，目前英國反壟斷機構已率先反轉態度，英國競爭與市場管理局計畫 4 月 26 日將對此併購案給出最終報告。

3. 德意志銀行 CDS 飆升引恐慌：上週五德意志銀行 5 年期 CDS 大幅飆升，一度升至 204，創下 2018 年以來的高點，造成市場恐慌，歐洲銀行股重挫! 隨後歐洲各國領袖皆出面滅火，再加上德銀宣布，計畫 5/24 提前贖回 2028 年到期的 15 億美元二級資本，顯示其流動性依舊穩健。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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