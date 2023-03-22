〈美股盤後〉銀行股續彈 特斯拉暴漲近8% 標普重返4000點大關

美國財政部長葉倫呼籲對美國小型銀行存戶提供更多支持後，市場情緒出現顯著改善，恐慌指數 VIX 暴跌，美股週二 (21 日) 延續前一日漲勢，銀行股續彈，第一共和銀行狂飆近 30%。而特斯拉信評升至投資級後，特斯拉暴漲近 8%。

四大指數悉數收高，道瓊指數收紅超過 300 點，標準普爾 500 指數升逾 1%，收盤突破 4000 點大關，那斯達克綜合指數勁揚超過 1.5%，費城半導體指數微漲 0.07%。

政經方面，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週二起召開為期兩天的利率會議，有鑑於美歐銀行陸續傳出風險，避險基金大咖 Bill Ackman 和聯準會前官員 William Dudley 均建議聯準會暫停升息，特斯拉執行長馬斯克則更激進，呼籲聯準會降息 2 碼。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測升息 1 碼可能性超過 85% ，暫停升息的機率約 15%。

美國財政部長葉倫在美國銀行家協會 (ABA) 週二於華盛頓特區峰會上表示，如果類似機構遭遇擠兌並有蔓延風險，採取對矽谷銀行和 Signature Bank 類似的存款擔保措施是必要的。

美國商務部週二公布就 520 億美元晶片法案擬議的「護欄」規則，確保聯邦資金不會用於中國和俄羅斯等受到關切的國家，新限制將使台積電升級或擴建中國南京廠更具挑戰性。

美國商務部晶片計畫辦公室主任 Michael Schmidt 週二宣布，該單位將派資深官員訪問南韓、日本及台灣，是成立以來首次出訪，目的是持續重要對話，盼強化合作與全球供應鏈。

中國國家主席習近平和俄國總統普丁於會談後簽署聯合聲明，旨在深化兩國關係及推動 2030 年前中俄經濟合作發展。

美股週二 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源、非必需消費品和金融領漲，公用事業、房地產和必需消費品等 3 大板塊收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全體收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.97%；Meta (META-US) 上漲 2.20%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.57%。

道瓊成分股逾半收紅。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.06%；Nike (NKE-US) 上漲 3.64%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.67%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.4%；安進 (AMGN-US) 0.75%。

費半成分股漲跌互見。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.15%；AMD (AMD-US) 下跌 0.91%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.93%；德儀 (TXN-US) 跌 0.42%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.63%；美光 (MU-US) 上漲 1.72%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.73%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.70%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.51%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.82% 至每股 197.58 美元，創逾 2 週以來新高。信評機構穆迪 (Moody"s ) 將特斯拉信用評等從「垃圾級」(Ba1) 調高至「投資級」(Baa3)，前景展望「穩定」。

第一共和銀行 (FRC-US) 竄升 29.47% 每股 15.77 美元，創上市以來最佳單日表現。第一共和銀行正研究如果增資失敗，考慮縮小自身規模，將出售部分業務來籌集現金並削減成本，而摩根大通正為第一共和銀行提供相關諮詢。

Alphabet (GOOGL-US) 喜漲 3.66% 至每股 104.92 美元。 Alphabet 行政總裁皮查伊 (Sundar Pichai) 披露，有 8 萬名員工參與公司旗下人工智慧 (AI) 聊天機器人 Bard 的測試工作，公司已準備好開放讓外部人士參與測試。

蘋果 (AAPL-US) 走高 1.19% 至每股 159.28 美元。蘋果傳出尋求印度勞動法規改革，使工作時間和靈活性與中國相當。

NVIDIA (NVDA-US) 上揚 1.15% 至每股 261.99 美元。NVIDIA 週二與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列基於晶片與軟體的新 AI 技術。富國銀行上調 NVIDIA 股價目標至每股 320 美元。

經濟數據

美國 2 月成屋銷售年化總數報 458 萬戶，預期 419 萬戶，前值 400 萬戶

美國 2 月成屋銷售年化月率報 14.5%，預期 5.0%，前值 - 0.7%

華爾街分析

Gabelli Financial Services Opportunitie 投資組合經理 Macrae Sykes 表示：「有許多因素提振金融股，包括葉倫評論。週三將公布聯準會利率決定，因此市場對此有一些預期。」

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 研判：「銀行危機傳染的風險正在上升，可能促使聯準會暫停緊縮週期，但基本假設是，聯準會週三可能釋出升息行動即將結束的訊號，因為經濟衰退風險提升，通膨壓力下降。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主