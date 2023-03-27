Juul和奧馳亞遭美明尼蘇達州控告向青少年行銷電子菸

電子菸公司 Juul Labs Inc 及其前最大投資萬寶路製造商 Altria Group Inc (MO-US) 本周將面臨它們在美國的首次審判，因其向未成年人推銷令人上癮的電子菸而造成公眾滋擾。

明尼蘇達州試圖迫使兩家公司為補救成癮危害的措施付費。訴訟文件宣稱 Juul 以甜味銷售其電子菸，並在社交媒體上進行推廣，以吸引未成年消費者。

該州表示，在 2019 年提起訴訟之前 3 年，青少年使用電子菸的人數激增，11 年級學生使用電子菸的人數增加超過 50%，8 年級學生使用電子菸的人數幾乎翻了一倍。

陪審團選拔將於周一 (27 日) 在 Hennepin 郡州立法院開始，預計將於周二 (28 日) 進行開庭陳述。Juul 和奧馳亞在全美面臨著數千起類似的訴訟。

公共傷害是一種傳統上在尋求補救公共設施或水道損害的案件中被引用的法律理論，近年來被引用更多，包括在鴉片類藥物的訴訟中，該訴訟已產生超過 500 億美元的和解金。本周的審判將是它對 Juul 的第一次考驗。

明尼蘇達州總檢察長埃里森 (Keith Ellison) 在本月一份聲明中說：「我們將證明 Juul 和奧馳亞是如何在它們的產品上欺騙和迷惑下一代明尼蘇達青年，對公眾造成巨大傷害，並讓國家付出巨大代價來補救這種傷害。」

Juul 在上周五 (24 日) 發表聲明說：「在審判中，我們將提出有力的辯護，並證明該州的主張在事實和法律上站不住腳。」

奧馳亞沒有立即回應置評請求。該公司在法庭文件中表示，明尼蘇達州青少年使用電子菸的激增主要發生在奧馳亞 2018 年收購其 Juul 35% 股份之前，作為少數無投票權的投資人，它不應該承擔責任。

兩家公司還抗辯指出，明尼蘇達州本身應對此負責，因為它未能將其在 1998 年各州與菸草公司之間具有里程碑意義的和解協議中的 61 億美元用於資助反吸菸工作的預期目的。導致該和解的訴訟也是根據公害理論。

該州還表示，奧馳亞幫助 Juul 行銷其產品，包括為其提供接觸其銷售人員的通路，以及在萬寶路產品中加入 Juul 廣告。

Juul 去年同意支付 4.39 億美元來解決與明尼蘇達州以外 34 個州的類似訴訟，並支付 17 億美元來解決個人和地方政府實體提起的數千起訴訟。奧馳亞並未參與和解。

Juul 從未承認有不當行為，在監管機構的壓力下，2019 年從市場上撤下大部分口味，並停止了大部分廣告宣傳。去年 6 月，美國食品和藥物管理局 (FDA) 短暫禁止了這些產品，但在該公司提出上訴後，它暫停禁令並同意重新考慮。

奧馳亞本月宣布放棄對 Juul 的投資，以換取 Juul 的部分知識產權。截至 12 月，其在 Juul 的股份價值為 2.5 億美元，低於 2018 年的 128 億美元。