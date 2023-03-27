鉅亨美股雷達：市場持續關注銀行業進展 美第一公民銀行收購SVB

美股重要看點：

投資人持續消化銀行業的最新進展。美國 10 年期公債殖利率來到 3.468%。美股期貨週一 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.63%，標普 500 期貨漲 0.66%，那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

歐美銀行業危機近期擾亂市場，3 家美國地區性銀行倒閉。明尼阿波利斯聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的卡什卡里 (Neel Kashkari) 週日 (26 日) 表示，近期銀行業危機提高了美國經濟衰退的風險，不過現在就要判斷銀行壓力對經濟的影響程度，進而對下一次利率會議做任何預測都還為時過早。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告表示，由於銀行業的動盪，全球經濟正面臨金融穩定的風險。利率上升給貸款造成壓力，主要經濟體成長將因此受到衝擊，IMF 預測，今年全球經濟將僅增長 3%，低於 2022 年的 3.2%。

澳盛銀行 (ANZ) 執行長 Shayne Elliott 週一 (27 日) 警告表示，近期銀行業的動盪顯然是一場危機，至於是否將發展成一場金融危機，確實是有可能的。

以哈奈特為首的美國銀行分析師表示，貨幣基金是最新的熱門資產。他們指出，貨幣基金管理的資產已經超過 5.1 兆美元，在過去 4 周內增加了 3000 多億美元。

此外，現金領域出現 2020 年 3 月以來最大流入量，美國國債出現史上最大的 6 周資金流入，投資級債券則出現 2022 年 10 月以來最大單周資金流出。

包括 2008 年和 2020 年兩次貨幣市場基金資產激增時，Fed 都曾調降利率。哈奈特表示：「當 Fed 開始恐慌時，市場就會停止恐慌。」他指出，Fed 緊急貼現窗口借款的激增，史上都發生在股市低點附近。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

達拉斯 Fed3 月製造業活動指數，前值 13.5

重要個股動態：

矽谷銀行終於有了買家。美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日 (26 日) 宣布，北卡羅來納州羅利的 First-Citizens Bank & Trust Company (FCNCA-US) 就矽谷銀行的所有存款和貸款達成購買協議。

公告顯示，矽谷過渡銀行總資產約為 1670 億美元，存款總額為 1190 億美元。First-Citizens 將以 165 億美元的折扣價格，購買 720 億美元的矽谷過渡銀行資產，剩餘的約 900 億美元的證券和其他資產，將留在 FDIC 手中。