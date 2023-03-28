迪士尼開始7,000人裁員計畫

迪士尼已開始首次裁員，預估總共裁撤 7,000 人，此為該公司今年 2 月宣布 55 億美元裁員計畫的關鍵部分。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）周一（28 日）在給員工的備忘錄中表示，首批被資遣的員工將在未來 4 天內收到通知。第二輪規模更大的裁員將在 4 月進行，影響約數千名員工，而最後一輪裁員將在今夏前進行。迪士尼裁員的細節保密到家，但內部人士預估裁員會在 4 月 3 日的股東大會舉行前進行。

根據外媒報導，本周的裁員料將涉及該公司所有部門，包括迪士尼娛樂（Disney Entertainment）、迪士尼樂園（Disney Parks）、體驗和產品（Experiences and Products）等部門，其中 ESPN 體育電視頻道不會受到影響，但可能在後續幾輪的裁員計畫中。截至去年 10 月 1 日，迪士尼在全球擁有約 22 萬名員工，其中大約有 25% 的員工市兼職或季節性員工。

今年 2 月迪士尼宣布將裁員 7,000 人，以節省 55 億美元的成本，並使虧損的串流媒體業務盈利。隨著有關可能裁員的部門謠言四起，迪士尼內部的焦慮情緒不斷升溫。一名迪士尼高層上周表示：「這是一個黑暗的黑匣子。」

外界曾預估，裁員主要集中在迪士尼媒體和娛樂部門，該部門在公司重組中被取消。自去年 11 月艾格重新擔任執行長不久後，立刻宣布開除該部門的領導人 Kareem Daniel，此後該職位一直空缺沒有人替補。

SVB MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 表示：「迪士尼的裁員已經醞釀了很長一段時間。去年秋天當包正博（Bob Chapek）還是該公司執行長時，迪士尼首次開始悄悄討論削減成本的必要性。」

今年 2 月，迪士尼樂園、體驗和產品部門主管 Josh D’amaro 向主題樂園員工發送一份備忘錄，警告這個盈利的部門可能將面臨裁員。

截稿前，迪士尼 (DIS-US) 盤中股價上漲 1.3%，每股暫報 95.27 美元。