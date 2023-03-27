盤中速報 - 健策(3653)急拉2.31%報487.0元，成交3,154張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.31%，27日10:19報487.0元，成交3,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健策(3653-TW)近5日股價上漲11.63%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.34%。台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,039 張
  • 外資買賣超：+1,395 張
  • 投信買賣超：+233 張
  • 自營商買賣超：+411 張
  • 融資增減：+386 張
  • 融券增減：+28 張

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