盤中速報 - 健策(3653)急拉2.31%報487.0元，成交3,154張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.31%，27日10:19報487.0元，成交3,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲11.63%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.34%。台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,039 張
- 外資買賣超：+1,395 張
- 投信買賣超：+233 張
- 自營商買賣超：+411 張
- 融資增減：+386 張
- 融券增減：+28 張
最新相關新聞
健策(3653-TW)近5分K漲速2.31%，27日10:19報487.0元，成交3,154張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲11.63%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.34%。台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.71%
$11,871
原投組報酬率
+11.97%
$11,197
投組標的成分
40%
8478
20%
5203
20%
6533
10%
3035
10%