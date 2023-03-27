盤中速報 - 雙鴻(3324)急拉2.51%報203.0元，成交3,146張

雙鴻(3324-TW)近5分K漲速2.51%，27日10:18報203.0元，成交3,146張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雙鴻(3324-TW)近5日股價上漲21.18%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲3.47%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,518 張
  • 外資買賣超：+3,146 張
  • 投信買賣超：+1,039 張
  • 自營商買賣超：+333 張
  • 融資增減：-162 張
  • 融券增減：-662 張

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