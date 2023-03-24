盤中速報 - 健策(3653)急跌-2.13%報437.0元，成交755張

健策(3653-TW)近5分K跌速2.13%，24日09:07報437.0元，成交755張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健策(3653-TW)近5日股價上漲9.74%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.08%。台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,417 張
  • 外資買賣超：+2,029 張
  • 投信買賣超：+12 張
  • 自營商買賣超：+376 張
  • 融資增減：+459 張
  • 融券增減：+4 張

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