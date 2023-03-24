盤中速報 - 健策(3653)急跌-2.13%報437.0元，成交755張

健策(3653-TW)近5分K跌速2.13%，24日09:07報437.0元，成交755張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲9.74%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.08%。台灣加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,417 張
- 外資買賣超：+2,029 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：+376 張
- 融資增減：+459 張
- 融券增減：+4 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.25%
$12,625
原投組報酬率
+18.25%
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投組標的成分
40%
6143
20%
2402
20%
6160
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10%