【選股策略】2022年第四季財報出爐！10檔折舊創高的「折舊創高潛力股」報你知

一、折舊比營收先創高的潛力股 – 折舊創高潛力股

隨著上市櫃公司財報陸續公告，今天要來和大家談談「折舊」的選股法。

通常如果公司獲利表現很好，接到夠多的訂單，公司會開始考慮擴大資本支出，購地、建廠房、買機台。這時候可以在公司現金流量表的「投資現金流」上面看到大筆現金流出。公司大手筆砸資本支出後，無論是否馬上能貢獻在營收上，都會需要開始攤提折舊費用。

舉例來說：若公司花了 20 億買了廠房，並分 20 年攤提折舊，則每一年攤提 1 億元的折舊費用。但可能公司新建的廠房需要先讓客戶驗廠，確認過環境、製程、良率都沒問題後，客戶才開始下單。

所以若今天一檔股票的折舊費用創高，但營收卻還離近年高點有段距離，則不妨可以了解看看公司近況，看看未來接單是否有爆發的可能！

那要如何透過折舊篩股票呢？單純用折舊創新高即可嗎？今天我們使用了「折舊營收比」，先挑出折舊費用佔營收較高的公司。接著透過「本益比」將虧損、本益比較高的公司篩除。

想知道更多流程嗎？往下繼續看吧

二、折舊創高潛力股

依據上面的邏輯篩選出來的個股有 10 檔，分別是 (3264-TW) 欣銓、(4958-TW)臻鼎 - KY、(9802-TW)鈺齊 - KY、(3005-TW)神基、(2308-TW)台達電、(3653-TW)健策、(8069-TW)元太、(5353-TW)台林、(2027-TW)大成鋼、(6505-TW)台塑化。(推薦延伸閱讀：10 檔折舊創高的「折舊創高潛力股」報你知！-TW)

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