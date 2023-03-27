盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.23%報132.0元，成交912張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.23%，27日09:07報132.0元，成交912張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲11.44%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.82%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+948 張
- 外資買賣超：+597 張
- 投信買賣超：+95 張
- 自營商買賣超：+256 張
- 融資增減：+327 張
- 融券增減：+62 張
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投組標的成分
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