盤中速報 - 博智(8155)急跌-2.23%報132.0元，成交912張

博智(8155-TW)近5分K跌速2.23%，27日09:07報132.0元，成交912張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲11.44%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.82%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+948 張
  • 外資買賣超：+597 張
  • 投信買賣超：+95 張
  • 自營商買賣超：+256 張
  • 融資增減：+327 張
  • 融券增減：+62 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.82%

$11,982

原投組報酬率

+10.81%

$11,081

投組標的成分

  • 40%

    東哥遊艇

    8478

  • 20%

    訊連

    5203

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    智原

    3035

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞