盤中速報 - 博智(8155)急拉2.89%報124.0元，成交543張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.89%，22日09:05報124.0元，成交543張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價下跌0.42%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.5%。櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-332 張
- 外資買賣超：+372 張
- 投信買賣超：-874 張
- 自營商買賣超：+170 張
- 融資增減：-116 張
- 融券增減：+167 張
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原投組報酬率
+16.03%
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投組標的成分
40%
6231
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