盤中速報 - 博智(8155)急拉2.89%報124.0元，成交543張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.89%，22日09:05報124.0元，成交543張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價下跌0.42%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.5%。櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-332 張
  • 外資買賣超：+372 張
  • 投信買賣超：-874 張
  • 自營商買賣超：+170 張
  • 融資增減：-116 張
  • 融券增減：+167 張

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