盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至127.5元，漲幅達7.14%

博智(8155-TW)22日09:12股價上漲8.5元，報127.5元，漲幅7.14%，成交1,336張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價下跌0.42%，櫃買指數上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-332 張
  • 外資買賣超：+372 張
  • 投信買賣超：-874 張
  • 自營商買賣超：+170 張
  • 融資增減：-116 張
  • 融券增減：+167 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.14%

$12,914

原投組報酬率

+22.85%

$12,285

投組標的成分

  • 40%

    系微

    6231

  • 20%

    雙鴻

    3324

  • 20%

    永冠-KY

    1589

  • 10%

    旺矽

    6223

  • 10%

    施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞