盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至150.5元，漲幅達7.12%

尼得科超眾(6230-TW)27日11:13股價上漲10元，報150.5元，漲幅7.12%，成交359張。
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。
近5日股價上漲9.77%，台灣加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-48 張
- 外資買賣超：-48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+27 張
- 融券增減：0 張
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