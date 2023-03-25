瑞士財長：如果政府不介入 瑞信連一天也撐不過去

瑞士財政部長 Karin Keller-Sutter 表示，瑞士政府被迫進行干預，以挽救瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG)，因為若非如此，瑞信可能連一天都撐不住。

Keller-Sutter 在接受蘇黎世報紙 NZZ 採訪時表示，瑞信撐不過周一，如果沒有解決方案，瑞士的支付交易將受到嚴重干擾，甚至可能崩潰。

這位部長援引專家估計稱，無序破產的影響可能高達瑞士經濟產出的兩倍。更廣泛地說，「我們就該預計到無序破產會引發全球金融危機」，因為「瑞信倒下會導致其他銀行陷入深淵。」

瑞銀集團 (UBS) 上周末在政府斡旋下收購瑞信的交易受到廣泛批評，稱其粗暴對待投資者的權利，並且一旦發生危機時，會讓瑞士納稅人背負沉重的負擔。但 Keller-Sutter 辯稱，替代方案會更加糟糕。

她說：「所有其他選擇對國家來說都更具風險。」

Keller-Sutter 指出，將瑞信暫時國有化需要的時間，可能比政府預期的要長得多，因為經驗還表明，政府可能需要數年甚至數十年的時間，才能退出對銀行的所有權。

有序清算的選項也被排除，因為不僅損失會「相當大」，而且「會讓瑞士成為第一個對具有全球系統重要性銀行進行清算的國家。現在顯然不是試驗的時候。」

Keller-Sutter 否認拯救等同於救助，稱「沒有資金從聯邦政府流向銀行」。但她承認，存款擔保與保險政策差不多，是一種「間接的國家支持」。

這位財政部長還駁斥了關於美國曾向瑞士施壓，以挽救瑞信的說法。