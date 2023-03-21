高盛：註銷瑞信AT1債的決定 恐讓AT1債券需求遭受永久破壞

高盛策略師表示，瑞士監管當局註銷額外一級資本 (AT1) 債券的決定，長期下來可能減少對這類債券的需求，從而造成永久性破壞。

在瑞士政府協調下，瑞銀集團 (UBS) 周日 (19 日) 同意以 30 億瑞郎 (約 32.5 億美元) 價格收購瑞士信貸 (Credit Suisse)，作為交易條件，瑞士監管機構下令將價值約 170 億美元的 AT1 瑞士信貸債券減記至零，令 AT1 債券持有人血本無歸。

消息傳出後，其他歐洲銀行發行的 AT1 債券價格周一 (20 日) 大幅下跌，因為瑞信 AT1 債券持有人的遭遇，凸顯出投資這類債券可能面臨的風險，進而引發投資人拋售。

高盛策略師 Lotfi Karoui 表示，拋售是人們對這項意外結果所產生的下意識反應，長遠來看，需求恐面臨潛在的永久性破壞，投資人將不得不重新評估這些工具的風險報酬，尤其是處在金融困境惡化的時期。

為阻止 AT1 債券市場暴跌，重振投資人信心，歐洲監管機構周一澄清，只有在股東價值完全歸零的情況下，AT1 債券持有人才會遭遇虧損。與此同時，律師事務所 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 表示正在和一些瑞信 AT1 持有人討論潛在法律行動。

Karoui 表示，考量到 AT1 市場及投資人規模較小，其影響廣泛信貸市場的風險仍然有限。

據 Karoui 表示 ，不含瑞信在內的 AT1 債券在美元市場的總額約為 1000 億美元，在歐元市場總額略高於 700 億美元，與高達約 10 兆美元的歐美投資級債券市場相比，規模相對小很多。