瑞信危機有解 電金傳齊揚 台股一度漲110點突破15500點

瑞信財務危機暫時解除，美股四大指數齊揚慶祝，台股今 (21) 日小漲 17.98 點，以 15437.95 點開出，電金傳三大族群同步走揚，拉抬指數漲逾 110 點短暫突破 15500 點，高點一度衝上 15530.74 點。

台股今天早盤高點短暫突破 15500 點整數關卡，但大型電子股包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 等持續在平盤附近震盪，缺乏權值股的攻勢拉抬導致漲勢收斂，惟指數仍在平盤上整理。

觀察今天盤面走勢，主要以資訊、觀光、汽車等相對強勁，過去受資金追捧的運輸、半導體則相對偏弱，反覆在平盤附近整理。

資訊類股中，三商電攻上漲停，股價暫收在 14.70 元，資通盤中大漲逾 8%，精誠、凌群、訊連也各有 3%~6% 的漲幅；邁達特、敦陽科、零壹在買單敲進下拉抬股價走揚，盤中分別有 1% 以上的漲幅。

觀光族群今天持續獲買單青睞，寒舍盤中大漲逾 5%，鳳凰、王品、八方雲集、雄獅、遠雄來、雲品、柏文也分別有 1%~3% 不等的漲幅。

汽車類股中，中華、裕隆、為升在買單拉抬下，推升股價走揚，分別各有 2%~3% 不等的漲幅；倉佑、東陽、怡利電、和大、和泰車、耿鼎、聯嘉等也有 1% 以上的漲幅。

金融股今天也隨大盤重啟多頭動能，包括台企銀、新光金、開發金等盤中大漲逾 1%，永豐金、華南金、第一金、合庫金、玉山金、台新金等也同步在平盤上整理。

