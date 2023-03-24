鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為30元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對第一金(2892-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.86元，其中最高估值2.14元，最低估值1.6元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.14
|2.43
|1.95
|最低值
|1.6
|1.89
|1.79
|平均值
|1.84
|2.04
|1.87
|中位數
|1.86
|1.96
|1.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|74,605,000
|74,383,000
|73,442,350
|最低值
|40,993,000
|61,838,000
|70,465,340
|平均值
|65,897,620
|69,138,990
|71,953,850
|中位數
|68,776,000
|67,874,950
|71,953,850
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2892/financials/ratios
最新相關新聞
- 金融熄火、電子持穩 台股漲50點收15914點 周漲461點
- 電金撐盤、航運軟腳 台股漲93點收15513點 收復10日線
- 瑞信AT1債券變廢紙 14家金控曝險全數出爐
- 〈台股盤中〉電金腿軟壓抑多頭 指數陷15400保衛戰
- 4金控法說接力登場 法人關注股利政策
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。