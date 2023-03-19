4金控法說接力登場 法人關注股利政策

華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW) 等 4 家金控法說會本周接力登場，去 (2022) 年升息循環讓金融業股債投資承壓，法人關注金控今年股利政策，其中國泰金、兆豐金過去較高的現金殖利率備受關注。

去年升息循環打亂股債多頭氣勢，部分金控子公司因財務投資未實現虧損，影響其他綜合損益 (OCI)，儘管金管會放寬，金控可使用法定盈餘公積、資本公積配發現金股息，但在歐美銀行危機連環爆、經濟放緩趨勢下，恐讓金控股利配發轉趨保守。

國泰金去年每股配發 3.5 元現金股息，配發股息創下歷史新高，國泰金去年稅後純益 380.1 億元，每股稅後純益 (EPS)2.58 元，儘管可動用法定盈餘公積、資本公積配發股利，但在經濟前景未明的態勢下，今年盈餘配發率是否縮水將成法人關注重點之一。

華南金往年股利政策為股票股利搭配現金股息，華南金去年稅後純益 173.04 億元，每股稅後純益 1.27 元，是去年少數逆勢成長的金控。華南金近 5 年盈餘配發率超過 8 成以上，今年股利是否讓股東滿意，預期將是 20 日法說重點。

兆豐金也是存股族青睞標的之一，兆豐金去年稅後純益 183.35 億元、年減幅近 3 成，累計每股稅後純益 (EPS)1.32 元；兆豐金近 5 年盈餘配發率約 8 成，且主要以現金股息為主，法人預估今年可能比照去年，現金股息搭配股票股利配發。

公股金控包括合庫金 (5880-TW)、第一金 (2892-TW)、華南金 、兆豐金 等金控董事長日前在立法院表態，今年仍可發得出股利，但受財務投資未實現虧損衝擊，使得部分金控股利可能較去年縮減。

