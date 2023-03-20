〈台股盤中〉電金腿軟壓抑多頭 指數陷15400保衛戰

台股今 (20) 日開盤小漲指數站上 15488 點後翻黑拉回整理，雖有航運、觀光撐場，但晶圓雙雄、金融股股價偏弱整理，拖累大盤在平盤下震盪，盤中低點一度回測 15400 點。

歐美銀行風險拖累美股走跌，四大指數全數收黑，台股今天也有氣無力，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 雙雙在平盤附近震盪；聯發科 (2454-TW) 相對有撐，盤中股價持續在平盤上整理。

金控股中壽險雙雄國泰金 (2882-TW) 盤中下跌逾 1.7%，富邦金 (2881-TW) 在平盤下震盪，華南金 (2880-TW)、元大金 (2885-TW)、第一金 (2892-TW)、開發金 (2883-TW)、合庫金 (5880-TW)、新光金 (2888-TW) 盤中全都在平盤下整理。

觀光股中，寒舍 (2739-TW) 盤中攻上漲停，股價暫收在 59.2 元，夏都 (2722-TW)、新天地 (8940-TW)、雲品 (2748-TW)、晶華 (2707-TW) 盤中分別有 4%~7% 漲幅；其他包括六福 (2705-TW)、王品 (2727-TW)、鳳凰 (5706-TW)、華園 (2702-TW) 也在買單敲進下，拉抬股價走揚。

航運族群中，建新國際 (8367-TW)、龍德造船 (6753-TW) 盤中漲幅超過 3% 以上，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 盤中漲幅超過 1%；航空雙雄中的華航 (2610-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅，長榮航 (2618-TW) 則在平盤上整理。

系統整合族群表現相對強勁，盤中包括智聯服務、虎門科技、叡揚、訊達、驊宏資、凌群等 6 檔個股全數攻上漲停；另外，資通、安碁資訊、新鼎、宏碁資訊、零壹等在買單敲進拉抬下，推升盤中股價走揚。

整體而言，受歐美銀行風險衝擊，壓抑台股多頭動能，指數持續在平盤下震盪，但國安基金執行秘書阮清華認為，瑞士信貸在瑞士央行出面介入下，危機可望暫緩，矽谷銀行也同樣獲得美國財政部支持，研判這次事件應該不至於像 2008 年 (金融風暴) 那樣嚴重。

阮清華強調，國安基金將密切關注包括瑞信事件等國際政經情勢，至於是否退場或繼續在場內待命護盤，必須等召開例行委員會後才能決定，目前開會日期尚未敲定，但循例 4 月 15 日前必須開會，目前國安基金績效仍維持正數。