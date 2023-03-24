盤中速報 - 界霖(5285)急拉2.01%報91.3元，成交816張

界霖(5285-TW)近5分K漲速2.01%，24日09:10報91.3元，成交816張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

界霖(5285-TW)近5日股價上漲5.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.92%。台灣加權指數上漲4.22%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+143 張
  • 外資買賣超：-228 張
  • 投信買賣超：+391 張
  • 自營商買賣超：-20 張
  • 融資增減：+215 張
  • 融券增減：+66 張

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