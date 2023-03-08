盤中速報 - 界霖(5285)股價拉至漲停，漲停價92.2元，成交4,464張

界霖(5285-TW)08日09:24上漲8.3元，股價漲停報92.2元，委買3,022張，成交4,464張。

主要業務為導線架。模具及其它。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲2.98%。

界霖(5285-TW)近5日股價上漲7.7%，台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,340 張
  • 外資買賣超：+908 張
  • 投信買賣超：+414 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：+50 張
  • 融券增減：-20 張

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