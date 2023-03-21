界霖去年EPS 4.08元 擬配3.5元現金股利

導線架大廠界霖 (5285-TW) 今 (21) 日公布去年財報，由於受原物料影響，毛利率走弱，全年稅後純益下滑至 4.17 億元，年減 11.09%，每股稅後純益 4.08 元，但仍改寫歷史第四高紀錄。

界霖董事會也通過股利分派案，每股擬配發 3.5 元現金股利，包括以盈餘分配的 1.5 元以及以資本公積發放的 2 元，依今日收盤價 84.7 元推算，殖利率達 4.13%。

展望後市，隨著各國積極發展能源政策，市場對新能源車需求也不斷增加，界霖近年強化新能源車布局，新一代的封裝技術已切入美系電動車大廠，目前都已正式出貨，預期今年將放量生產，有助產品結構改善，毛利率也再優化，帶動營收與獲利高於去年。

界霖去年第四季營收 13.84 億元，季減 13.76%，年減 14.84%，毛利率 12.93%，季減 0.89 個百分點，年減 5.01 個百分點，營益率 4.19%，季減 1.39 個百分點，年減 4.27 個百分點，稅後純益 0.26 億元，季減 74.82%，年減 74%，每股稅後純益 0.25 元。

界霖去年全年營收 62.74 億元，年減 0.91%，毛利率 15.16%，年減 2.52 個百分點，營益率 7.05%，年減 2.68 個百分點，稅後純益 4.17 億元，年減 11.09%，每股稅後純益 4.08 元。