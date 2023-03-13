盤中速報 - 界霖(5285)急拉2.18%報84.3元，成交1,079張

界霖(5285-TW)近5分K漲速2.18%，13日09:43報84.3元，成交1,079張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
界霖(5285-TW)近5日股價上漲13.02%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.52%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+706 張
- 外資買賣超：-504 張
- 投信買賣超：+1,119 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：+515 張
- 融券增減：+20 張
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投組標的成分
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