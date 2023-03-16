美銀：近期存在風險 投資人應遠離美國小型股

美國銀行 (Bank of America) 股票和量化策略師認為，在近期銀行業危機和經濟前景黯淡的情況下，美國小型股票存在風險。

羅素 2000 指數年初迄今上漲 0.9%，表現略遜於標準普爾 500 指數的上漲 2.1%。美銀策略師警告表示，羅素 2000 指數落後的表現可能將會持續。

策略師在一份報告中表示，信貸條件收緊、信貸利差擴大和波動率上升，通常對小型股更加不利。此外，有鑑於美國地區性銀行佔羅素 2000 指數的 8%，全球銀行業危機也對小型股票和羅素 2000 指數造成了壓力。

策略師呼籲投資人仔細選股，並建議專注於優質股票和能夠產生大量現金流的股票。「對於被動投資人，我們更加傾向標普小型股 600 指數，因為該指數較羅素 2000 指數更為優質，儘管它也具有類似的區域性銀行風險。」

但是，美銀策略師也說道，小型金融股的成長，已經較歷史水準要高得多。

與大企業相比，小企業通常被認為風險更高、對經濟變化更敏感，因為它們大部分銷售額往往在美國本土。由歷史來看，在市場復甦時，小型股會領漲；但在衰退時期，它們也帶頭下殺。

D.A. 涵蓋科技領域的股票分析師 Tom Forte 表示，股市資金正湧向有品質的大型科技股。

不過，對投資人來說，小型股的估值似乎仍然具吸引力。Research Affiliates 投資長馬斯土爾佐 (Jim Masturzo) 月初時曾表示，未來 10 年扣除通貨膨脹因素，以羅素 2000 指數為代表的小型股指數的年回報率預計將達到 5%，是標普 500 指數 1.9% 預期回報率的 2 倍多。