美國科技股成危機避風港 分析師警告：歷史來看反彈恐無法持續

近期銀行業危機引發市場恐慌，大型科技股意外成為投資人的避風港，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等股價在廣泛的市場拋售中漲勢強勁。不過，專家警告，科技股這一波反彈恐怕無法持續太久，建議投資人不應大舉押注。

銀行業危機引發投資者對銀行體系健康狀況的嚴重質疑，恐慌的投資人試圖求助成熟大型科技公司，以躲避衝擊。D.A. 涵蓋科技領域的股票分析師 Tom Forte 表示，股市資金正湧向有品質的大型科技股。

DataTrek Research 分析師 Nicholas Colas 在一份報告中表示，截至 21 日收盤，標準普爾 500 指數今年迄今上漲 4.67%，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 14.18%。而那斯達克指數在僅 50 個交易日中，績效表現就優於標普達 9.5 個百分點，從歷史統計數據來看，非常不尋常。

Colas 指出，自 2010 年初以來，科技股很少在大盤中取得如此大的領先優勢。只有在三個時期那斯達克指數出現如此優異的表現，包含 2020 年 5 月、2021 年 1 月和 2022 年 8 月。

但是，在 2021 年 1 月和 2022 年 8 月，那斯達克指數領先標普 500 指數的差距達到最高點後，那斯達克指數隨即反轉向下，明顯落後於大盤。

只有在 2020 年 5 月，那斯達克指數與標準普爾指數差距擴大後，在接下來的 50 個交易日內仍繼續跑贏大盤。

Colas 說道：「歷史強烈表明，現在是減持那斯達克指數 / 美國大型科技股的時候了。」