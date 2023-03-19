歐美銀行信用危機Q2擾市 留意這兩類個股潛藏風險

歐美銀行信用危機牽動聯準會利率政策，原本市場預期聯準會為對抗通膨，可能持續朝鷹派靠攏，但在矽谷等銀行倒閉後，可能讓聯準會重新評估未來利率政策路徑，留意中小型股與財務體質欠佳的個股潛藏的風險。

富蘭克林證券投顧表示，第 2 季市場將聚焦美國經濟是硬著陸或軟著陸、通膨降溫速度和主要央行貨幣政策動向，儘管美國通膨仍處於高檔、就業市場強健，促使聯準會傾向鷹派立場。

不過隨著矽谷銀行倒閉事件的後續衝擊、經濟前景擔憂加劇，研判聯準會可能會重新評估未來的政策路徑，預期公債殖利率再大幅上揚的空間相對有限，有利債券資產多頭續航。

富蘭克林證券投顧指出，由於第 2 季向來是股市傳統淡季，推測股市可能趁利空測試打第二隻腳，其中高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大。

在投資標的部分，富蘭克林證券投顧點名看好績優藍籌股，以及較不受景氣循環影響且有低碳轉型趨勢撐腰的基礎建設產業；另外，具備趨勢優勢的產業，例如 AI、數位轉型、生技、氣候變遷，以及政策支持的題材，例如中國、亞股等仍有機會脫穎而出，可列為逢震盪加碼或定期定額的首選標的。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷認為，基礎建設波動較低的選擇，舉例來說，像是政府特許的水、電、瓦斯等公用事業，以及鐵路、公路等運輸建設，根據彭博統計，在過去 5 年中道瓊基礎建設指數的波動度為 14.2%；若與相關對抗通膨的原物料概念波動度相比，NYSE 金礦指數為 35.4%，MSCI 能源指數為 29.9%，基礎建設的波動度相對低，同時也具備較高的殖利率。

滙豐投信投資長韋音如強調，基礎建設因產業性質特殊，能隨著通膨調高價格如水電費、過路費等，將成本直接轉嫁終端消費者，故不太受景氣循環影響，能有效降低波動度。

韋音如指出，基礎建設大多是與政府簽訂的長期合約，現金流長期的可預測性較高，能帶來穩定收益，因此基建類股除了能抵禦經濟下行風險，在通膨環境下，更具有較高股利、較低波動的投資優勢。