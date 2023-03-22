高盛內部採用類似ChatGPT的AI工具協助工程師編寫程式碼

高盛 (GS-US) 資訊長亞根堤 (Marco Argenti) 透露，高盛正在內部試驗人工智慧 (AI) 整合工具，幫助其開發人員自動產生和測試程式碼。

他於 2019 年從亞馬遜 (AMZN-US) 加入高盛成為合夥人，他周二 (21 日) 表示，該公司的軟體工程師一直在使用該 AI 技術自動產生程式碼。

他補充說，它目前仍處於「概念驗證」階段，尚未準備好投入生產，「開發人員已經在使用一些輔助編碼技術。」

整合式 AI 是指一組產品，可以根據用戶的書面提示生成類似人類的文本或圖像。

最流行的例子就是 ChatGPT，這是一個由 OpenAI 開發的 AI 聊天機器人。其他競爭產品包括谷歌 (GOOGL-US) 的 Bard，以及由新創公司 Stability AI 開發的 AI 圖像生成器 Stable Diffusion。

雖然部分銀行業巨頭反對在內部使用 ChatGPT，但高盛對生成 AI 產品的興趣依然存在。根據報導，摩根大通 (JPM-US)、高盛、花旗集團 (C-US) 和美國銀行 (BAC-US) 都限制員工使用該類軟體。

亞根堤拒絕透露該公司一直在使用的整合式 AI 產品。他也沒有具體說明該技術用於哪個銀行部門。

ChatGPT 和類似的產品可能會根本上改變金融服務的世界。例如，AI 可以掌控做出投資決策，或者讓許多客戶服務功能變成自動化。

亞根堤承認，「現在一切都言之過早。」不過他將整合式 AI 的發展比擬作「互聯網的開端」。

他指出，「你不會立即將所有最重要的工作投入其中，但當務之急是真正嘗試了解潛力。」