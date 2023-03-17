〈商品報價〉傳中國將再度減產粗鋼 鐵礦砂重挫2%、BDI轉跌2.6%

受海岬型與巴拿馬型船運價走軟拖累，波羅的海綜合指數 (BDI) 連 19 天的漲勢止步，周四 (16 日) 轉跌 2.68% 或 43 點，收 1560 點。此外，傳中國計劃今年再次削減粗鋼產量，鐵礦砂價格應聲重挫 2%。

海岬型運費指數 (BCI) 續跌 128 點，或 6.08% 至 1976 點；平均日租金減少 1066 美元至 16387 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 22 點，或 1.24% 至 1746 點；平均日租金減少 196 美元至 15716 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 逆勢上漲 16 點，或 1.2% 至 1312 點

船舶經紀商 Fearnleys 報告指出，儘管 USG 和北大西洋部分地區運價看跌，因船舶數量大於新需求量，但超輕便極限型船的活動仍然積極。

鐵礦砂部分，傳中國今年將再次降低全年粗鋼產量，使天津港進口價下挫 1.95% 至 130.5 美元；連續月紐約鐵礦石走低 2.72% 至 127.16 美元。

彭博社引述知情人士透露，最大的鋼鐵生產國中國計劃今年再次削減粗鋼產量，連續第三年限產，以降低此重汙染行業的碳排放，此外，中國也將禁止新增鋼鐵產能。

另一方面，市場情緒惡化，反映對美國銀行業危機的擔憂，引發更廣泛的避險情緒，也使鐵礦砂等原物料價格承受壓力。