〈房產〉全台不動產業去年家數增、營收衰退 年減850億元

2022 年全台房市交易量萎縮，不過因上半年房市熱銷，全年不動產業銷售額仍達到 1.77 兆元，但年減 850 億元、約 4.6%，若以區域來看，南二都受到科技業投資題材退燒加上短期房價漲多，銷售額台南年減 18%，衰退幅度位居六都之冠，高雄則是年減 9%。不過，同時間，全台的不動產家數卻來到近年新高的 4.66 萬家。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年房市上半年火熱，下半年冰凍，去年下半年一手市場的揭露數量較前一年度腰斬，房市的建物買賣移轉棟數也是六年首見衰退，都反映出房市已經見高後進入盤整修正，反映在整體的不動產業銷售額就同步衰退。

不過，景氣高檔也會伴隨著開店數來到高峰，因此統計不動產業家數達到 4.66 萬家，創下近年以來新高，但整體市場的產值卻已經出現高檔下滑。

以六都表現來看，不動產業產值最高的還是台北市，去年不動產產值達 3790 億元，其次則是台中市的 1835 億元，台中市已經連續四年不動產銷售額超越新北市，顯示台中當地的不動產開發、交易都相當火熱，且房地合一稅也是長年居冠，反映出台中市的不動產近年蓬勃發展與價格快速走揚，高雄市則是連續兩年不動產業銷售額都超過千萬元，成為南部房市的熱區，不動產業銷售額去年不到千億，六都僅有桃園市與台南市。

統計顯示，2018 年景氣低迷時，不動產業家數僅有 3.67 萬家，5 年時間就增加 1 萬家的不動產業，銷售額也從 2018 年的 1.25 兆元，到 2021 年來到高峰的 1.86 兆元，房市成為景氣的火車頭之一，2022 年則衰退到 1.77 兆元，較前一年減少了 850 億元，反應這波房地產的景氣高峰已過。