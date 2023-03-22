〈房產〉台灣央行啟動升息滿周年 房價續飆 全台漲幅冠軍在楊梅

台灣央行自去 (2022) 年 3 月央行啟動升息循環迄今已滿周年，原以為暴衝的房價會就此打住，如今看來還是漲不停，根據市調機構統計，2022 年 1 月央行升息前的七都各行政區房價，對比升息 4 次後仍有多個行政區一年內漲幅超過 1 成，其中桃園楊梅與高雄鳳山更增加逾 2 成。

根據《591 實價登錄》統計，升息一年以來，七都房價漲幅以桃園楊梅居冠，緊追在後的則是高雄鳳山，兩區都有 2 成以上的漲幅。首先楊梅原先就有不少企業廠辦，近年又受惠台商回流，帶來大量就業機會，加上坐擁火車站及五楊高架，交通便捷，尤其五楊高架未來將延伸至頭份，除了既有的台北客外，也將吸引新竹客自住或投資出租買盤，拉抬當地房市行情。

漲幅同樣超過 2 成的還有高雄鳳山區，今年房價正式突破 2 字頭，鳳山為高雄人口最多行政區，生活機能相當成熟，除了既有的捷運橘線，未來還有黃線行經，聯外交通則有國道 1 號與通往屏東的 88 快速道路，建設方面則有鳳山火車站空中鳳城、大東文創之星、三井 LALAPORT 等商場規劃，在人口紅利及建設利多下，房市持續熱絡。

漲幅第三名為新北市汐止區，今年房價逼近 4 字頭，市調機構認為，汐止與相鄰的南港、內湖相比房價具有相當優勢，因此有半數的買盤來自台北客，區域未來還有民生汐止線及捷運基隆線等建設題材，可望改善汐止對外交通不便的痛點。