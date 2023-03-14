〈房產〉全台房地合一稅收前兩月年減15% 新北成稅收王

根據財政部統計資料庫資料顯示，今 (2022) 年全國前 2 月房地合一稅收為 37.1 億元，終於較去年同期呈現衰退表現，年減幅度為 15%，過去一年即使房市交易量縮，不過房地合一稅都維持年增表現，不過隨市場交易降溫，加上去年房地合一稅基期已高，前兩月也出現罕見的年減表現。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，2022 年下半年雖然交易量已經萎縮，不過房地合一稅仍呈現年增的穩定表現，多數月份房地合一稅收都超過 30 億元，反應雖然交易量縮，但 2016 年後買進的屋主與地主，不動產價格都有大幅增值，因而出現交易量縮但房地合一稅收卻維持高檔不墜。

若以區域表現來看，過去房地合一稅收王長期由台中市領先，不過今年前兩月稅收王台中市退居第二，新北市前兩月稅收年增 13%，以 6.8 億元擠下台中市的 6.5 億元，台中市稅收則是年減 28%；第三名則是桃園市的 6 億元、年增 13%；第四名是高雄市的 5.7 億元，年增 7%；衰退幅度最大的則是台南市的 2.3 億元，年減幅度達到 44%。

曾敬德表示，從 2016 年後買進的不動產，已經開始有民眾符合 6 年 400 萬元免稅的優惠條件，房地合一稅上路後改變許多報稅模式，從去年稅收超過 380 億元來看，許多交易應該都繳到房地合一稅，民眾可先做好財務規劃，甚至利用重購退稅等方式節稅，不過需要留意相關持有時間、不可以出租、供營業或執行業務使用且須設籍等相關規定。