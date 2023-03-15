〈房產〉北市商辦核發建照樓地板面積 去年成長近3倍 329檔期推案量大增

依內政部統計，台北市辦公服務類建照樓地板面積 2022 年的年增率 286%，也就是較 2021 年增加了將近三倍的面積，且預估今年將有近 4 萬坪的商辦將完工招商。鄉林不動產研究室指出，跨國商務與產業交流今年下半年恢復熱絡，外資加速回流，雙北的商辦在今年上半年市場需求量暴增長。

商辦建照大爆發，今年 329 檔期有業者估算商辦、廠辦推案逾 2000 億元創新高，事實上，從去年初開始，商辦、廠辦受疫情逐漸遠離、產業復甦帶動開始熱起來，2022 年台北市辦公服務類建照樓地板面積年增率達到 286%。

根據內政部統計，去年全台有 259 萬坪的工業建照、147 萬坪辦公服務類建照核發，分別較去年增加 25％及 44％，工業倉儲建照樓地板面積以桃園市 51 萬坪最多；而辦公服務建照樓地板面積則以台北市 80 萬坪最集中。

根據台北市地政局統計資料顯示，近三年台北市商辦租金指數持續連漲，由 105.8 來到 108.52；而主要路段商辦租金指數則從每坪 111.80 漲為 114.22，標準商辦平均月租金的每坪單價也來到 2818 元，較熱門的信義區新商辦租金普遍來到每坪租金 3500-4500 元，甚至也有每坪 5000 元起跳的頂辦產品。

鄉林 (5531-TW) 集團董事長、全國商總主席賴正鎰說，廠辦或商辦從去年下半年即出現需求節節上升的趨勢，政府預計 2025 年要完成建置太陽光電、離岸風電，吸引美國、日本及泰國相關產業集團來台投資，外商企業、新創產業以及醫療健診等產業，都是比較重視辦公室氛圍、機能以及區段環境，台北頂級商辦需求遽增，租金也連帶水漲船高。

賴正鎰表示，商辦需求升溫，不少建商也佈局帶固定收益的商用不動產多角經營，北市 A 辦大樓的租金地板愈來愈高、市場差異化也大，一般來說，頂級商辦主要租賃對象就是外商企業、熱門新創產業還有醫療健診等產業，對於辦公室格局和環境氛圍等附加價值也相當重視。