〈房產〉跟著扶幼比下滑中 桃園、台中購屋坪數也大幅縮水

全台扶幼比呈現「溜滑梯」下降，根據內政部統計，2022 年六都扶幼比最高的是桃園，19.5%，不過相比 10 年前，減少了約 2.3 個百分點，也是六都 10 年來縮減最多的城市，而台中市，去年扶幼比為 18.9%，相比十年前減少了 2.1 個百分點，為六都扶幼比下滑的亞軍，而這兩都 10 年來購屋面積則縮水 4-6 坪。

房仲業者進一步統計實價登錄交易資料，六都近十年來購屋坪數下滑最多的都會，也是桃園市與台中市，桃園從 44.6 坪減少至 40.5 坪，縮水約 4 坪左右，而台中市則從 46.7 坪，去年平均購屋坪數只剩約 40.6 坪，縮水達約 6 坪，居六都之冠。

所謂扶幼比，是指 15-65 歲青壯年人口和 14 歲以下人口的比例，全台的扶幼比 17.2%，代表台灣平均是 5-6 個青壯人士扶養一個小孩，人口結構走向「精緻化」的同時，房市也將「重質不重量」，

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園早年推案以透天產品居多，近年受惠於高鐵和機捷的交通便利性，成為大台北一日生活圈中，房價較親民的城市，磁吸不少北部年輕家庭客群移居，也因為桃園的航空、物流、工業，影視等產業發展規劃，近年建商看好就業發展帶動的租賃和購屋市場，推出不少兩房產品，吸引單身上班族購屋，人口普遍年輕化，使扶幼比持續降低。

台中近年則因中科等產業園區發展興旺，帶動就業人口與房價，尤其是 2021 年捷運正式通車後，沿線區域新推案房價高貴，在總價考量下，近年的交易主力也以小宅為主。

南二都扶幼比 10 年減少 1.7 個百分點，整體的扶幼比也偏低，高雄才 16.1% 為六都之末，坪數需求也縮減 2.7 坪。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部產業發展失衡，青壯年移居到工作機會多的都市工作，往往就近落地生根，導致南部人越生越少，家戶人口減少，空間需求精簡化，尤其高雄近年房價補漲，購屋族也因而越買越小。

張旭嵐分析，台灣住宅產品呈現三大趨勢，第一，「電梯社區吃香」，單身族、頂客族增加，小家庭成主流，因此小坪數住家需求增加，並且更依賴社區規劃，比如電梯產品，或有休憩空間、多元公設的社區型產品，將會是市場主力。第二，「重教育機構品質」，父母生得少，會更願意砸重金栽培，催化幼教機構投入更好的設備與更大的發展空間，而教學口碑好的明星學區宅，仍是搶手產品。

同時，「講究銀髮需求」，少子化嚴重，城市的人口老化問題也更鮮明，因此因應高齡社會的醫療宅、養生宅，以及社區本身的全齡化，都將更受重視。