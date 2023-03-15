〈房產〉居住人口增加帶動生活機能 雙北社宅周邊房價年漲逾5%

政府開始重視社會住宅的建設與管理，積極改善社會住宅環境並提供更好的居住條件和服務，社會住宅多設於重劃區、新興區等城市發展迅速的地方，且社會住宅帶來的大量居住人口能促使該區域經濟迅速成長，房仲業者統計，雙北大型社宅周邊房價年漲幅逾 5%。

永慶房產集團根據實價登錄資料，篩選雙北地區 500 戶以上大型社會住宅周圍 1 公里內的交易資訊，觀察其房價變化。以住宅均價排序，位於台北市信義區的廣慈社宅 D 區及松山區的健康社宅分別以 85 萬元及 76.2 萬元獲得均價一、二名，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，位於市中心的廣慈社會住宅周圍交通十分便利，距離捷運永春站僅約 10 分鐘路程，且連接信義快速道路，離信義計畫區商圈約 5 分鐘車程，並可行經台 5 線直通繁華的東區商圈，便捷的交通以及開發早已成熟的生活機能，促使該區域房價維持相對高點，2022 年均價達 85.0 萬元，與 2021 年同期相較仍有 6% 漲幅。

位於松山區的健康社宅前身為「婦聯五村」，在重建施工後分成一、二區總計 4 棟 507 戶，於 2018 年 6 月開放入住。陳金萍表示，因基地原地理位置良好，周遭機能發展早已成熟，往西走有三軍總醫院松山分院，往東走則可到達饒河夜市及松山車站，健康社宅離捷運南京三民站也僅 5 分鐘路程，而來往台北松山機場更是只需開車 10 分鐘，附近還有健康國小、民生國中、介壽國中等多所名校，學區功能完備。健康社宅周圍 2022 年住宅均價落在 76.2 萬元，較 2021 年同期上漲約 4.8%，不論是自住或長期置產，都是民眾的優質選擇之一。

至於價格最親民的莫過於新北市三峽區的國光二期青年社會住宅周邊了。尚在建設中的三峽區國光二期青年社宅 2022 年周圍均價為 35.8 萬元，較 2021 年漲幅高達 14.1%。

綜觀雙北大型社宅，不難發現新北市所設社宅周邊年漲幅都有高達 7%，陳金萍分析，新北市社宅基地多建於重劃區上或鄰近的位置，像是央北社會住宅就建立在央北重劃區之上，並且是全台居住人口最多的社宅，周邊環境較為清幽，但也離捷運十四張站不遠，社宅本身也配有托育中心、便利商店等設施；土城員和青年社宅建於土城暫緩重劃區，不僅緊鄰居住人口眾多的海山站，周邊也有海山、裕民等熱鬧商圈，目前在社宅周邊也有許多建案正在興建，往後勢必會成為大型居住人口聚集地。

安邦青年社宅則坐落在中和區，往北 5 分鐘的車程即可到達 Costco 中和店，距離環狀線中和站步行只須 6 分鐘路程，待萬大線開通後，步行至萬大樹林線也只需 3 分鐘，生活機能可謂是相當完善。而根據統計，目前這幾處社宅的周邊均價都還在「4 字頭」，但漲幅落在 7% 上下，價格有一定的支撐，顯示社宅是嫌惡設施的刻板印象已被打破，社宅周邊憑藉著地段優質、機能完善的優勢，仍受到購屋族群的青睞。

陳金萍表示，社會住宅分有一般戶和優先戶，一般戶所住人群多是以上班族或是小家庭為主，不全是弱勢族群，也因政府大力推行社宅政策，加上興建社宅的地點都是鄰近捷運站或主要道路等交通便利或是重劃區內，而社宅也強調社區共享空間，提供多元的公共設施，如托嬰、運動設施、開放性圖書館等等，可跟老社區建立起非常友善的關係，強化週邊社區服務機能，成為周邊居民的好厝邊。因此，社宅對於周邊房市或許不是扣分，反而是加分。