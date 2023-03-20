〈房產〉餐飲業疫後報復性成長寫新高 店面市場見曙光

市場消費逐漸接受與疫情共存，增加外出用餐意願，依據財政部資料，2022 年全台餐飲業營業額 8116 億元、家數共計 16 萬 3643 家，不僅超越疫情前 2019 年水準，更同步創下統計以來新高，這也讓店面市場見到曙光。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，疫情嚴峻時重創餐飲業營收，不少知名餐廳只能關店收場，甚至店租水平因此下滑，隨著國人普遍認同新冠肺炎流感化，提高外出旅遊、用餐的意願，餐飲業不僅營收回升，銷售額及家數創下歷史新高，可望降低商圈店面的空置率。

COVID-19 疫情在台爆發後，消費者為降低染疫風險減少外出消費，加以管制措施影響，大型聚會、尾牙、婚宴都取消、停辦，餐飲業受創嚴重，尤其大坪數的餐館、宴會型餐廳，租金壓力大、營業成本高，許多業者僅能以歇業、員工無薪假等方式渡過難關，造成 2020 年、2021 年餐飲業營收連 2 年負成長。

當民眾恢復生活常態，啟動報復性消費，餐飲業在 2022 年無論是營收還是家數都大反彈，餐飲業家數在疫情後成長 12.1%，六都除台北市外，都有超過 1 成的增幅，其中新北市成長幅度 16.1% 居冠六都，單看家數仍以台北市最高，共有 2 萬 2 千多家餐飲業，台中市以 808 家的差距緊追在後。

郎美囡表示，活動、聚會在疫情嚴峻期間停辦，待疫情解封後積極補辦及恢復過去常態，此外，國內觀光人潮回籠，帶動各商圈的營收，由於外食意願度大增，也有業者加碼拓展店面，揮別疫情陰霾，不僅新店家路續開幕，許多原本歇業、關閉的店家也回歸，因此人口及消費密度高的新北、台中、高雄，去年餐飲業家數都破 2 萬家。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業者受到疫情衝擊，反而加速數位轉型，依據經濟部統計處調查分析，運用網路社群或 line 的店家佔 67.0%，有行動支付者也高達 55.5%，比疫情前增加 11.4 個百分點，顯見業者為挺過疫情困境，順應消費模式變化，積極強化數位服務。