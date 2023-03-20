〈商品報價〉BDI連跌2日 周線仍收紅7.8%

海岬型與巴拿馬型船運價走疲，波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (17 日) 續跌 1.6% 或 25 點，收 1535 點，周線仍上漲 7.79%，連續第四周收紅。分析師指出，近期原油價格重挫，若是持續走低，也會導致原物料跟著下跌，影響報價，因此 BDI 指數也會承受壓力。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 63 點，或 3.19% 至 1913 點，單周累計上漲 9.69%；平均日租金減少 520 美元至 15867 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 23 點，或 1.32% 至 1723 點，周漲 4.14%；平均日租金減少 207 美元至 15509 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 6 點，或 0.46% 至 1318 點

鐵礦砂部分，天津港進口價反彈 1.15% 至 132 美元；連續月紐約鐵礦石揚升 2.4% 至 130.21 美元。

針對鐵礦砂價格大漲，中國發改委 17 日公告，將會同有關部門積極研究採取供給保障、需求調節、市場監管等措施，遏製鐵礦石價格不合理上漲，促進鐵礦石市場平穩運行，這是發改委 3 月份第二度發出監管訊息。

銀河期貨認為，從產業數據來看，下游鋼材韌性較好，但目前市場並未給予鋼材合適的利潤水準，鋼廠增產動力較弱，鐵礦石港口庫存難見超季節性的去庫存現象。整體來看，當前鐵礦石供需基本面鮮少新的驅動點，價格預計呈現偏弱走勢。