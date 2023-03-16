受銀行風波影響 投資人湧向債券 美儥殖利率漲跌互見

美國國債殖利率周四 (16 日) 漲跌互見，投資人密切關注股市、尤其是銀行業的發展，並消化最新的通膨相關經濟數據。

美東時間上午 6 點 10 分，10 年期美國國債殖利率上漲 0.6 個基點至 3.5%。2 年期美國國債殖利率上漲 3 個基點至 4.005%。2 年期殖利率周三 (15 日) 一度下跌超過 30 個基點。

與此同時，30 年期美國國債殖利率下跌 2 個基點至 3.668%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

由於銀行股的不確定性持續存在，投資人評估經濟前景。在瑞士信貸最大股東沙烏地國家銀行表示無法再向瑞士銀行提供財務援助後，在美上市的瑞士信貸股價周三暴跌。

之後，瑞士信貸表示將從瑞士央行借款最高 500 億瑞士法郎，相當於 540 億美元。該行在美上市股票在周四盤前交易上漲。

上周矽谷銀行 (SVB) 倒閉引發了人們對銀行業系統性問題的擔憂。

在這兩個事件影響下，許多投資人轉向政府債券等傳統上更安全的資產，導致殖利率走低。

投資人還消化了最新的通膨數據。周三公布的生產者物價指數 (PPI) 報告顯示物價按月下跌 0.1%。根據《道瓊》調查經濟學家之前平均預測為成長 0.3%。

本周稍早公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示 2 月物價上漲 0.4%，符合預期。

Fed 定下周召開會議，屆時將做出最新的利率決定。投資人之前預計升息 50 個基點，但現在預計升息幅度會降至 25 個基點，因為預計 Fed 可能會在市場動盪的情況下優先考慮穩定。

周四將公布 2 月建築許可數據和新屋開工數，以及每周首次申請失業救濟金人數。