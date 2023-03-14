CPI數據發布前投資人評估Fed利率前景 美債殖利率大幅反彈

美國國債殖利率周二 (14 日) 攀升，投資人在矽谷銀行 (SVB) 倒閉後評估 Fed 升息的前景，並等待最新的通膨數據。

美東時間上午 6:12，10 年期美國國債殖利率上漲 10 個基點至 3.615%。2 年期美國國債殖利率攀升 21.2 個基點報 4.242%。2 年期殖利率周一 (13 日) 下跌近 59 個基點，創 1987 年 10 月股市崩盤以來的最大 3 日跌幅。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

與矽谷銀行倒閉有關的衝擊波繼續在市場上迴盪。隨著銀行倒閉後債價格上漲，殖利率暴跌，引發了對整個銀行業更廣泛問題的擔憂。因此許多投資人湧向政府債券等傳統上更安全的資產。

SVB 倒閉的後果也刺激了未來 Fed 貨幣政策的不確定性，尤其是利率方面。投資人之前一直預期 Fed 將再次加快升息步伐，並在即將於 3 月 21 日和 22 日舉行的會議上宣布升息 50 個基點。

然而，現在部分經濟學家認為，升息可能會完全暫停，或者可能會堅持較低的升息幅度，並像上次會議那樣宣布再次加息 25 個基點。

投資人周二將瀏覽最新的通膨報告，以尋找有關 Fed 政策路徑的線索。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計 2 月消費者物價指數 (CPI) 將反映物價按月上漲 0.4%。預計核心通貨膨脹率也將較 1 月增加 0.4%。

Fed 主席鮑爾上周表示，根據經濟數據讀數，利率可能會繼續高於預期並保持更長的時間。