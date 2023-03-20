虧損加上資產未承保 美國仍有近190家銀行面臨類似矽谷銀行風險

南加大、西北大學、哥大和美國國家經濟研究局 (NBER) 分析了近期利率上升對金融穩定的影響和美國銀行資產的影響。分析顯示，美國銀行體系的資產市值比其計入到期貸款組合的資產帳面價值低上 2 兆美元。

按市值計價的銀行資產平均下降 10%，其中最低的五分之一的銀行資產下降 20%。

研究顯示，無保險的債務資產是判斷這些損失是否會導致美國一些銀行資不抵債的關鍵。這與獲得承保的存款戶不同，如果銀行倒閉，無保險的存款戶將失去部分存款，這可能會刺激擠兌現象。

最近倒閉的 矽谷銀行 (SIVB-US) 就是一個很明顯的例子。但其實有 10% 銀行的未確認虧損比矽谷銀行更大。矽谷銀行也不是資本狀況最差的銀行，有 10% 的銀行資本低於矽谷銀行。另一方面，矽谷銀行擁有不成比例的無保險資金：只有 1% 的銀行比它有更高的無保險資產。

將虧損和無保險資產加在一起，為矽谷銀行未承保存款戶擠兌提供了導火線。在針對所有美國銀行進行類似的模擬情境後發現，即使只有一半未獲承保的存款戶決定提款，也有近 190 家銀行面臨著對獲承保儲戶減值的潛在風險，可能有 3000 億美元的承保存款面臨風險。

如果獲承保存款遭到擠兌，即使規模不大，也會有更多銀行面臨高風險。

總而言之，這些計算顯示，近期銀行資產價值的下降，大幅增加了美國銀行體系在未投保存款戶遭擠兌時的脆弱性。當 Fed 收緊貨幣政策時，可能會對長期資產的價值產生重大負面影響，包括政府債券和抵押貸款債券。

這可能會給從事債限轉換操作的銀行造成損失，因為它們慣於用短期負債為長期資產提供融資。

隨著利率上升，銀行資產價值可能下降，可能會經由兩種廣泛但相關的方式導致銀行倒閉。首先，如果一家銀行的負債超過其資產價值，它可能會資不抵債。這對那些需要隨著利率上升而提高存款利率的銀行來說尤其有可能。

其次，未獲承保的儲戶可能會擔心潛在的損失，並提取他們的資金，導致銀行擠兌。這些客戶通常是商業銀行的重要資金來源，約占其負債的 9 兆美元，這可能使擠兌成為這些機構的重大風險。

事實上，在 1980 年代和 1990 年代，近三分之一的儲蓄和貸款機構倒閉，原因是長期固定利率房貸在利率飆升時價值下降。這導致儲蓄貸款業的淨值大幅下降。

矽谷銀行在 10 日成為經濟大衰退以來最大的倒閉銀行，被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。其 92.5% 的存款沒有保險，導致大量提款，最終導致銀行在兩天內倒閉。